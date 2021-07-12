Беларусь никогда не была "исчадием зла", как сейчас ее пытаются представить на Западе – Макей

, – подчеркнул Владимир Макей.Но после того как в Беларуси провалилась попытка организации государственного переворота, ее западные партнеры ввели санкции, и страна была вынуждена отвечать на это, обратил внимание глава внешнеполитического ведомства., – сказал он.