Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT пояснил, что означает закрытие границы с Украиной, сообщает БЕЛТА.
– Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место последние дни (а здесь от фактов никуда не уйти), я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ, – сказал министр.
– Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, туризма или перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыткам организовать здесь террористические акты, – здесь мы будем принимать самые жесткие меры, – подчеркнул Владимир Макей.
Как сообщалось БЕЛТА, 2 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной: "Что поражает: огромное количество (о чем я говорил еще в прошлом году, многие мне не верили) оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной".
Глава государства уточнил, что в Беларусь смогут въехать только мирные граждане.
– Всех остальных в плен брать не будем, – предупредил он.
Фото: БЕЛТА
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Макей о закрытии границы с Украиной: для бизнеса, туризма, перемещения граждан препятствий нет
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