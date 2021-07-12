Беларусь продолжит сотрудничать с НКО, если они приносят пользу государству и обществу – Макей

По мнению Владимира Макея, произошедшие в прошлом году события в Беларуси стали следствием высокой эффективности некоторых неправительственных организаций, которые работали в стране. Он отметил, что той же России понадобилось более 20 лет, чтобы снять розовые очки и однозначно понять, что "англосаксы не собираются принять это великое государство в элитный клуб мировых держав на своем уровне, с равноценным правом голоса".– обратил внимание министрВ то же время Владимир Макей отметил, что есть и такие организации, которые под благовидными предлогами пытались и пытаются обосноваться в Беларуси с деструктивными целями.– сказал глава внешнеполитического ведомства.Министр добавил, что на законодательном уровне были предприняты шаги по ограничению деятельности подобного рода деструктивных организаций в стране. Кроме того, некоторые ограничения для таких структур были введены как ответ на западные санкции.– подытожил дипломат.