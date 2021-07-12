Будущее отношений Беларуси и России уже прописано в Договоре о создании Союзного государства. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.
– Будущее наших стран прописано в Договоре о создании Союзного государства, который был заключен достаточно давно, много лет назад. И мы просто обязаны выполнить положения этого договора. И там сказано, что мы создаем Союзное государство и строим тесное взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах и областях, – сказал Владимир Макей.
Глава белорусского МИД отметил, что в Договоре о создании Союзного государства предусмотрены конкретные направления взаимодействия и конкретные шаги, которые в прошлом не были сделаны. Поэтому на каком-то этапе обеим странам пришлось вернуться к подготовке союзных программ, карт по углублению интеграции, направленных на реализацию положений этого договора.
– Они предусматривают создание или единых, или согласованных, или общих политик в конкретных сферах и областях промышленности, сельского хозяйства – таможенная, налоговая и так далее и тому подобное. Цель – создание единого торгово-экономического пространства, что, я считаю, абсолютно в интересах обоих наших государств. Поэтому, в принципе, конструкция, которая должна появиться в будущем, прописана в Договоре о создании Союзного государства. И мы должны исходить из этого. Задача сейчас состоит в том, чтобы искусственно не подстегивать процессы, действительно выстроить на ежедневной основе нормальное сотрудничество между Беларусью и Россией во всех областях, о которых я уже упомянул. А дальше мы будем смотреть. Сама жизнь, сама практика покажет, какой формат может получиться в итоге по результатам этого сотрудничества, – заключил министр.
Фото: БЕЛТА
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Макей о будущем Беларуси и России: оно прописано в Договоре о создании Союзного государства
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