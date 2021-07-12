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Макей высказался о Беларуси будущего и о "потерянной молодежи"

Министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT рассказал, какой он видит Беларусь будущего, сообщает БЕЛТА.

Фото из архива БЕЛТА

– Я вижу Беларусь будущего – Беларусь, которая будет спокойной, стабильной страной. Где люди, как и прежде, будут жить в мире, спокойствии. И где не будут бояться за будущее своих детей и внуков. Я убежден, что так и будет, – сказал министр.

Он также ответил на вопрос о молодежи и молодежной политике в Беларуси.

–Термин "потерянная молодежь", я думаю, актуален для любого общества, на любом этапе развития государства. Не исключение и Беларусь. Мы все были молодыми, у всех у нас был такой юношеский максималистский задор. Все мы хотели изменить мир к лучшему. Считали, что мы намного более умные, чем старшее поколение, и намного мудрее, чем будущее поколение. Поэтому согласен с тем, что молодежь всегда недовольна старшим поколением, которое в данный момент находится у власти, управляет страной и так далее, – отметил Владимир Макей.

Вместе с тем он не согласен с тем, что в Беларуси "потеряли молодежь".

– Должен признать, что есть определенные упущения. И, может быть, в сфере идеологии, в формах работы с молодежью. Которые и привели в конечном итоге к тому, что определенная часть молодых людей участвовала в этих протестах. Но даже если взять статистику, то это незначительная часть. Около 5–6% от общего количества молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет, это по официальной статистике, принимали участие в тех акциях протеста, которые состоялись в прошлом году в Беларуси, – заметил глава МИД.

Владимир Макей сослался на мнение своих знакомых, чьи дети участвовали в этих акциях:

– Они просто пошли туда, потому что интересно, потому что собралась толпа. Собрались, потому что клево, как говорят, потусоваться и так далее и тому подобное. Отчасти, конечно, определенная часть молодежи наверняка участвовала в силу каких-то своих идеологических убеждений.

– Поэтому говорить о том, что мы потеряли поколение, не приходится. Мы не потеряли. Но определенную часть все-таки нужно постараться возвратить, – добавил министр.

По его словам, здесь важно отказаться от каких-то устаревших идеологем, форм работы.
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