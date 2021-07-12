Макей высказался о Беларуси будущего и о "потерянной молодежи"

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БЕЛТА

, – сказал министр.Он также ответил на вопрос о молодежи и молодежной политике в Беларуси., – отметил Владимир Макей.Вместе с тем он не согласен с тем, что в Беларуси "потеряли молодежь"., – заметил глава МИД.Владимир Макей сослался на мнение своих знакомых, чьи дети участвовали в этих акциях:, – добавил министр.По его словам, здесь важно отказаться от каких-то устаревших идеологем, форм работы.