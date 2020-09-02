Подготовлено предложение о введении Беларусью асимметричных санкций в отношении персоналий из стран Балтии. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с его российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.







"Хочу сказать, что мы тоже провели межведомственное согласование и вчера подготовили предложения, они уже утверждены. Предложения о введении ассиметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии. Будут другие страны вводить санкции против Беларуси – мы также будем принимать адекватные решения и давать адекватный ответ", – подчеркнул Владимир Макей.



Касаясь списка лиц, которые войдут в белорусский санкционный список, он сказал: "Это те, которые действительно рьяно пытались вмешиваться во внутренние дела белорусского государства, делая соответствующие политические заявления. И более того, вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов власти. Для нас это абсолютно неприемлемо, мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела".



По словам министра, белорусская сторона не намерена публиковать свой санкционный список, но там достаточно ключевых лиц из трех балтийских государств. "А с учетом того, что у нас в рамках Союзного государства единый с Россией список невъездных лиц, то это, я думаю, должно заставить их в определенной мере задуматься", – считает глава внешнеполитического ведомства.



Владимир Макей отметил, что балтийские государства хотят быть впереди планеты всей, притом что ранее при встречах и телефонных разговорах стороны сходились во мнении, что санкции – это абсолютно неприемлемый инструмент в межгосударственных отношениях, они всегда отбрасывают сотрудничество на много лет назад. "Для меня было удивительно, когда буквально на второй день после выборов (когда было еще непонятно, как будет развиваться ситуация) уже стали раздаваться голоса, в первую очередь именно со стороны балтийских государств, о том, что надо немедленно вводить санкции против Беларуси, – указал Владимир Макей. – Для того чтобы оценить ситуацию, надо изучить то, что происходит, и дать действительно объективную оценку – это были мирные протесты или это были организованные провокации против правоохранительных структур, в результате которых они вынуждены были реагировать на эти провокации".

