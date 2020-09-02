Россия будет пресекать попытки использования международных структур для поддержки провокаций против Беларуси. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, пишет БЕЛТА.
Фото: ТАСС
"Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, нарушение законов, прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, спровоцировать правоохранителей, – сказал Сергей Лавров. – Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых участвуют Россия и Беларусь, для того, чтобы такими провокациями заниматься".
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Лавров: Россия будет пресекать попытки использования международных структур для провокаций против Беларуси
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