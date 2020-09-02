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Лавров: Россия будет пресекать попытки использования международных структур для провокаций против Беларуси

Россия будет пресекать попытки использования международных структур для поддержки провокаций против Беларуси. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, пишет БЕЛТА.

Фото: ТАСС

"Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, нарушение законов, прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, спровоцировать правоохранителей, – сказал Сергей Лавров. – Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых участвуют Россия и Беларусь, для того, чтобы такими провокациями заниматься".
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