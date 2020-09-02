Макей: журналисты должны выполнять свои обязанности, не вовлекаясь в противоправную деятельность

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, – сказал Владимир Макей.Вместе с тем Владимир Макей отметил, что МИД Беларуси очень плотно работает с иностранными посольствами и при возникновении каких-либо недоразумений старается оперативно на них реагировать.В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание: все ранее задержанные российские журналисты, в том числе и не имевшие необходимой аккредитации, были отпущены., – указал Сергей Лавров.Он также рассказал, что российской стороне приходится отстаивать своих журналистов в различных государствах, не только в Беларуси. В частности, российскому внешнеполитическому ведомству пришлось вмешиваться в ситуацию, когда во Франции в результате нападения полицейских были ранены три российских журналиста. Кроме того, напомнил Сергей Лавров, одна российская журналистка была ранена в Вашингтоне резиновыми пулями при применении американскими полицейскими силы в отношении демонстрантов.