Макей: журналисты должны выполнять свои обязанности, не вовлекаясь в противоправную деятельность

Представители СМИ, в том числе иностранных, должны выполнять свои обязанности, не вовлекаясь в противоправную деятельность. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с его российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.
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"Мы выступаем за то, чтобы журналисты могли спокойно осуществлять свою деятельность в рамках законодательства, соответствующих международных правил, – сказал Владимир Макей. – Но мы категорически против того, чтобы журналисты целенаправленно вовлекались, скажем так, в какие-то действия, связанные с нарушением законодательства. Одно дело, когда журналист объективно дает информацию, другое дело, когда он ведет целенаправленный стрим, где бичуется власть и где демонстранты призывают к совершению конкретных противоправных действий. Для нас это абсолютно неприемлемо, и власть в данной ситуации будет реагировать адекватным образом".
Вместе с тем Владимир Макей отметил, что МИД Беларуси очень плотно работает с иностранными посольствами и при возникновении каких-либо недоразумений старается оперативно на них реагировать.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание: все ранее задержанные российские журналисты, в том числе и не имевшие необходимой аккредитации, были отпущены. "А соблюдать нормы журналистской работы в любой стране необходимо, и мы не раз от имени МИД делали такие заявления", – указал Сергей Лавров.
Он также рассказал, что российской стороне приходится отстаивать своих журналистов в различных государствах, не только в Беларуси. В частности, российскому внешнеполитическому ведомству пришлось вмешиваться в ситуацию, когда во Франции в результате нападения полицейских были ранены три российских журналиста. Кроме того, напомнил Сергей Лавров, одна российская журналистка была ранена в Вашингтоне резиновыми пулями при применении американскими полицейскими силы в отношении демонстрантов.
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Макей: журналисты должны выполнять свои обязанности, не вовлекаясь в противоправную деятельность
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК