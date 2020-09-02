Глава МИД Беларуси Владимир Макей указал на метаморфозы, произошедшие за месяц с европейскими политиками. На это он обратил внимание, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Удивительные метаморфозы происходят с некоторыми нашими европейскими партнерами. Еще задолго до выборов, когда мы встречались и обсуждали различные, скажем так, перспективы развития ситуации, мы абсолютно были едины во мнении относительно того, что любая улица, любые насильственные демонстрации отбросят наши отношения на много лет назад. И все сходились тогда во мнении, что нельзя этого допустить, – сказал Владимир Макей. – Но, к сожалению, произошло то, что произошло. И сейчас наши партнеры призывают к каким-то мирным и тихим революциям".
Глава МИД подчеркнул, что на самом деле любая революция всегда приводит к тому, что льется кровь. "Мы категорически против любых революционных потрясений, тем более организованных извне на улицах наших городов, – подчеркнул Владимир Макей. – Считаем, что лишь спокойное, эволюционное движение вперед приведет к установлению мира, спокойствия и стабильности в стране и обществе".
"У России и Беларуси единое понимание происходящих процессов", – добавил глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Фото: архив БЕЛТА
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Макей указал на метаморфозы, произошедшие за месяц с европейскими политиками
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