Ситуация в Беларуси будет стабилизирована в ближайшее время. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с его российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет БЕЛТА.
Архивное фото
"Мы сошлись во мнении, что уже в ближайшей перспективе внутренние противоречия в Беларуси будут сняты, наша страна восстановит свой многолетний статус спокойного, открытого и бесконфликтного государства", – заявил Владимир Макей.
Он подчеркнул, что белорусское общество спокойно и самостоятельно, без давления заинтересованных внешних сил, в рамках уважительного диалога определит будущее своего суверенного и независимого государства. "И наши договоренности с Россией в двустороннем формате, на многосторонних интеграционных треках, союзнические обязательства будут содействовать спокойствию и поступательному движению", – отметил глава МИД Беларуси.
Опубликовано:
445
Макей: ситуация в Беларуси будет стабилизирована в ближайшее время
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК