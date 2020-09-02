Макей: ситуация в Беларуси будет стабилизирована в ближайшее время

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, – заявил Владимир Макей.Он подчеркнул, что белорусское общество спокойно и самостоятельно, без давления заинтересованных внешних сил, в рамках уважительного диалога определит будущее своего суверенного и независимого государства., – отметил глава МИД Беларуси.