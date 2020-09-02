ОБСЕ не выполнила свои обязательства по наблюдению за выборами в Беларуси. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, пишет БЕЛТА.
Фото: ТАСС
"Стране, народу и руководству Беларуси навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании, а также оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами Президента Республики Беларусь", – указал Сергей Лавров.
Глава МИД России напомнил, что совместная инициатива России, Беларуси и других стран СНГ продвигается уже более 12 лет. "Западные партнеры категорически не хотят заниматься этим вопросом, – подчеркнул Сергей Лавров. – Думаю, что с учетом всех последних событий, а также с учетом кризиса, который охватил все без исключения институты ОБСЕ, от такого разговора на этот раз уже не уйти".
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Лавров: ОБСЕ не выполнила свои обязательства по наблюдению за выборами в Беларуси
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