Макей: в Беларуси идет работа над конституционной реформой

(подготовки конституционной реформы. – Прим. БЕЛТА), – сказал Владимир Макей, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Владимир Макей не исключил, что может быть создана какая-то структура, в рамках которой будут обсуждаться поправки Конституции., – отметил он., – резюмировал Владимир Макей.