В Беларуси идет работа над конституционной реформой. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Москве на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет БЕЛТА.
"Процесс этот (подготовки конституционной реформы. – Прим. БЕЛТА) идет, – сказал Владимир Макей, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. – Насколько мне известно, уже о предварительных как минимум двух вариантах докладывали Главе государства. Создана рабочая группа, идет подготовка конкретных поправок к действующей Конституции. Конечно же, будет проходить общественное обсуждение поправок со всеми категориями населения".
Владимир Макей не исключил, что может быть создана какая-то структура, в рамках которой будут обсуждаться поправки Конституции. "Пока идет рабочий процесс. Я убежден, что в самом ближайшем будущем вырисуются четкие и формат, и сроки завершения этого процесса", – отметил он.
"Мы считаем, что это самый оптимальный вариант, не нарушая действующего законодательства, не нарушая действующего Основного закона, организовать нормальный, рабочий диалог общества, который приведет в конечном итоге к стабилизации ситуации, деэскалации тех процессов, которые, к сожалению, сегодня происходят", – резюмировал Владимир Макей.
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Макей: в Беларуси идет работа над конституционной реформой
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК