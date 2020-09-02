Прошедшие в Беларуси 9 августа выборы были использованы для попыток дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с его российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет БЕЛТА.
"К сожалению, в очередной раз выборы в странах бывшего Советского Союза были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую и экономическую ситуации, – сказал Владимир Макей. – К чему-то, конечно, мы были готовы, а что-то стало для нас неприятной неожиданностью. Хочу сказать, что в мою бытность на различных должностях это уже пятые выборы, и с такой изощренной, рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались. Не все проблемы еще решены, но уже совершенно очевидно, что предотвращена попытка реализации агрессивного сценария "цветной революции", притом осуществляемой по самым современным методикам".
Глава МИД подчеркнул, что белорусское руководство не допустило остановки производственных процессов и избежало раскола страны. "Хочу поблагодарить российскую сторону за выдержанную, взвешенную и последовательную позицию в поддержку суверенитета и независимости Беларуси, за союзнические шаги по неприятию внешнего воздействия на нашу страну", – добавил Владимир Макей.
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Макей: выборы в Беларуси были использованы для попыток дестабилизации ситуации в стране
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ