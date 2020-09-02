Лавров: России ни к чему встречаться с членами "координационного совета" белорусской оппозиции

России ни к чему встречаться с членами "координационного совета" белорусской оппозиции. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, пишет БЕЛТА.
Фото: ТАСС
"Мы относимся к Беларуси как к суверенному государству. И к любой структуре, которая там создается, относимся как к структуре, обязанной соблюдать закон", – пояснил Сергей Лавров. – Не знаем, как был сформирован "координационный совет". Многие из тех, кого объявили членами этой структуры, узнали об этом постфактум. Некоторые уже успели заявить, что они выходят из этой структуры".
Глава МИД России заметил, что он не хочет давать каких-либо оценок и выносить вердиктов. "Но некоторые фамилии из того списка, объявленного в качестве состава "координационного совета", нам знакомы, – сказал он. – Целый ряд этих фамилий ассоциируется у нас с личностями, выступающими за культурный разрыв с Россией, использование лозунга белорусизации для ущемления русского языка. Они выступают за то, чтобы поменьше сотрудничать со структурами, созданными на постсоветском пространстве, вплоть до выхода из Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза и присоединения к НАТО".
"Нам известно о заявлении по крайней мере одного из членов "координационного совета" о том, что русский – это "народ-подлец", и что "Беларусь никогда не была Россией, Беларусь всегда была Польшей", – продолжил Сергей Лавров. – Это заявления, которые звучали из уст ныне сформированных в "координационный совет" деятелей на предыдущих этапах их карьеры. Это характеризует взгляды как минимум некоторых участников этого процесса".
Глава МИД России обратил внимание и на то, что до сих пор нет внятных объяснений по поводу программы, висевшей на сайте Светланы Тихановской и подтверждающей антироссийскую нацеленность, которая потом быстро исчезла. "Нет внятных объяснений, что же все-таки произошло и что на самом деле является программой этого совета", – указал Сергей Лавров.
"В этих условиях мы считаем, что нам ни к чему встречаться с представителями ("координационного совета" белорусской оппозиции. – Прим. БЕЛТА) до тех пор, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством Беларуси, – заявил Сергей Лавров. – Мы работаем с оппозицией в разных странах, но с той, которая сама функционирует в легальном, правовом поле".
Сергей Лавров привел еще одну характеристику так называемого "координационного совета". "На этапе, когда начались первые демонстрации и противостояние с правоохранительными органами, звучали прямые призывы к правоохранителям: изменить присяге, "перейти на сторону народа", как они выразились, что им за это заплатят, дадут квартиры, – напомнил глава МИД России. – Мне кажется, это уголовное преступление".
"Сначала мы хотим понять, что это за люди, которые себя презентуют как единственные радетели за будущее белорусского народа", – подытожил Сергей Лавров.
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Лавров: России ни к чему встречаться с членами "координационного совета" белорусской оппозиции
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