Лавров: России ни к чему встречаться с членами "координационного совета" белорусской оппозиции

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ТАСС

, – пояснил Сергей Лавров.Глава МИД России заметил, что он не хочет давать каких-либо оценок и выносить вердиктов., – сказал он., – продолжил Сергей Лавров.Глава МИД России обратил внимание и на то, что до сих пор нет внятных объяснений по поводу программы, висевшей на сайте Светланы Тихановской и подтверждающей антироссийскую нацеленность, которая потом быстро исчезла., – указал Сергей Лавров.("координационного совета" белорусской оппозиции. – Прим. БЕЛТА), – заявил Сергей Лавров.Сергей Лавров привел еще одну характеристику так называемого "координационного совета"., – напомнил глава МИД России., – подытожил Сергей Лавров.