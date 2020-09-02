Лавров: Россия осуждает попытки давления на законные власти Беларуси со стороны отдельных стран

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ТАСС

, – сказал Сергей Лавров.. Глава МИД России подчеркнул: российскую сторону не может не беспокоить происходящее в Беларуси, поскольку Минск для РФ является стратегическим союзником., – заявил Сергей Лавров.Он напомнил, что Россия с самого начала заняла взвешенную позицию по отношению к событиям в Беларуси., – сказал Сергей Лавров.Сергей Лавров подтвердил прежде высказанную позицию о том, что российская сторона рассматривает как весьма перспективную инициативу Президента Беларуси Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы., – убежден Сергей Лавров.