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Лавров: Россия осуждает попытки давления на законные власти Беларуси со стороны отдельных стран

Россия осуждает попытки давления на законные власти Беларуси со стороны отдельных стран. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, пишет БЕЛТА.

Фото: ТАСС

"Беларусь, пожалуй, впервые столкнулась с серьезной угрозой дестабилизации, происходящей не без самого энергичного вмешательства извне, – сказал Сергей Лавров. – Мы осуждаем давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Беларуси со стороны ряда зарубежных государств, одновременно открыто оказывающих поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов". Глава МИД России подчеркнул: российскую сторону не может не беспокоить происходящее в Беларуси, поскольку Минск для РФ является стратегическим союзником. "Мы строим общее Союзное государство, плодотворно взаимодействуем на самых разных направлениях, включая участие в многосторонних объединениях на постсоветском пространстве – ЕАЭС, ОДКБ, СНГ", – заявил Сергей Лавров.

Он напомнил, что Россия с самого начала заняла взвешенную позицию по отношению к событиям в Беларуси. "Сегодня мы ее в очередной раз четко подтвердили, – сказал Сергей Лавров. – Как подчеркнул Президент России Владимир Путин в своем недавнем интервью, считаем президентские выборы состоявшимися. Рассчитываем на скорейшую нормализацию обстановки через диалог при соблюдении норм действующей Конституции Беларуси и при уважении правопорядка. Считаем недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела, навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска и белорусского руководства. Принципиально важно позволить белорусскому народу самостоятельно разобраться в происходящем".

Сергей Лавров подтвердил прежде высказанную позицию о том, что российская сторона рассматривает как весьма перспективную инициативу Президента Беларуси Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы. "Мы полагаем, и наши контакты с белорусскими друзьями это подтверждают, что такой политический процесс может стать полезной площадкой для общенационального диалога, способствовать преодолению нынешней ситуации и обеспечить нормализацию обстановки, стабилизацию общества", – убежден Сергей Лавров.
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