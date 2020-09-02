Макей: Беларусь не позволила реализовать у себя украинский сценарий

Владимир Макей констатировал, что сегодня Беларуси приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы., – отметил Владимир Макей.Глава МИД Беларуси подчеркнул, что определенное политическое противостояние в стране наблюдается, но уровень его накала значительно снижен., – сказал Владимир Макей.