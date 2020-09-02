Беларусь не позволила внешним силам реализовать у себя украинский сценарий. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, встречаясь сегодня в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет БЕЛТА.
Владимир Макей констатировал, что сегодня Беларуси приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы. "Причем последние в большей степени предопределяют первые, – отметил Владимир Макей. – Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий, сценарий "цветной революции".
Глава МИД Беларуси подчеркнул, что определенное политическое противостояние в стране наблюдается, но уровень его накала значительно снижен. "И в этой части я хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси, – сказал Владимир Макей. –Видно, что именно взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от активного вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь. Это в свою очередь дает нам возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом и наметить выходы из сложившейся ситуации".
Опубликовано:
391
Макей: Беларусь не позволила реализовать у себя украинский сценарий
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК