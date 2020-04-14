Лукашенко — лидерам стран ЕАЭС: эгоистичные решения в борьбе с пандемией стратегически не будут иметь успеха

Сегодня по инициативе председателя Высшего Евразийского экономического совета, Президента Беларуси Александра Лукашенко, прошла рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета. В повестке дня — вопросы предотвращения коронавирусной инфекции и обеспечения экономической стабильности в Евразийском экономическом союзе. Встреча прошла в формате видеоконференции. Участие в ней приняли президенты России, Казахстана, Кыргызстана и Премьер-министр Армении.

Александр Лукашенко на правах председательствующей стороны приветствовал своих коллег и выразил признательность за оперативный отклик на инициативу белорусской стороны собраться в приемлемом формате видеосвязи для обсуждения наиболее острых вопросов евразийской повестки дня. При этом белорусский лидер выступил с рядом инициатив по эффективному использованию интеграционного потенциала ЕАЭС в кризисный период.

— Мы все серьезно отнеслись к проблеме пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше, — убежден Президент Беларуси. — Свидетельством тому является опыт нашей прежней работы и опыт, накопленный в течение двух-трех месяцев нашего существования в этой ситуации. Поэтому в качестве предмета сегодняшнего разговора я вижу обеспечение стабильности и спокойствия в обществе, недопущение размывания основ нашего союза из-за стремления в первую очередь обезопасить только себя. Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи. И на это уйдет много времени, много денег и много труда.

По словам Александра Лукашенко, то, что сейчас происходит в мире, подтверждает высказанные опасения:

— Вирус разрушает жизни и семьи, вносит сумятицу в работу рынков, приводит к остановке целых отраслей, серьезно влияет на положение дел в нефтяной сфере. Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию. Отсутствие координации усилий усугубляет эти негативные факторы. Поэтому эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха. В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями.

Евразийская экономическая комиссия инициировала ряд мер, которые можно отнести к первоочередным. Но они, сказал Александр Лукашенко, не охватывают всего комплекса необходимых действий, чтобы максимально использовать имеющийся потенциал ЕАЭС:

— При этом у каждого из нас уже применяются доказавшие свою эффективность практики по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей и поддержке национальных экономик.

Белорусский лидер заверил, что в Беларуси принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций:

— Они полностью соответствуют требованиям и нормам Всемирной организации здравоохранения, эксперты которой несколько дней назад покинули Беларусь, проработав здесь неделю. Несмотря на то что мы не закрыли границу, в отношении всех въезжающих осуществляются мероприятия санитарно-карантинного характера. Ситуация с заболеваемостью постоянно отслеживается и доводится до общественности.

Александр Лукашенко добавил, что Беларусь продолжает осуществлять транзит в интересах ЕАЭС:

— На границе Беларуси и Евросоюза мы проверяем всех въезжающих —и транзитом через Беларусь, и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, притом очень жестко. Определили три коридора, по которым передвигаются эти большегрузы. Определили места стоянок и отдыха для этих людей с полным контролем за ними, места заправок. Словом, препятствий нет никаких. Более того, не было случая, чтобы мы запретили въезд гражданам ваших стран, да и вообще любых государств, при соблюдении тех правил, которые установлены в Беларуси.

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БЕЛТА