Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+8 oC
USD: 2.46
EUR: 2.7
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Лукашенко — лидерам стран ЕАЭС: эгоистичные решения в борьбе с пандемией стратегически не будут иметь успеха

Лукашенко — лидерам стран ЕАЭС: эгоистичные решения в борьбе с пандемией стратегически не будут иметь успеха

Сегодня по инициативе председателя Высшего Евразийского экономического совета, Президента Беларуси Александра Лукашенко, прошла рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета. В повестке дня — вопросы предотвращения коронавирусной инфекции и обеспечения экономической стабильности в Евразийском экономическом союзе. Встреча прошла в формате видеоконференции. Участие в ней приняли президенты России, Казахстана, Кыргызстана и Премьер-министр Армении.

Александр Лукашенко на правах председательствующей стороны приветствовал своих коллег и выразил признательность за оперативный отклик на инициативу белорусской стороны собраться в приемлемом формате видеосвязи для обсуждения наиболее острых вопросов евразийской повестки дня. При этом белорусский лидер выступил с рядом инициатив по эффективному использованию интеграционного потенциала ЕАЭС в кризисный период.

— Мы все серьезно отнеслись к проблеме пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше, — убежден Президент Беларуси. — Свидетельством тому является опыт нашей прежней работы и опыт, накопленный в течение двух-трех месяцев нашего существования в этой ситуации. Поэтому в качестве предмета сегодняшнего разговора я вижу обеспечение стабильности и спокойствия в обществе, недопущение размывания основ нашего союза из-за стремления в первую очередь обезопасить только себя. Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи. И на это уйдет много времени, много денег и много труда.

По словам Александра Лукашенко, то, что сейчас происходит в мире, подтверждает высказанные опасения:

— Вирус разрушает жизни и семьи, вносит сумятицу в работу рынков, приводит к остановке целых отраслей, серьезно влияет на положение дел в нефтяной сфере. Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию. Отсутствие координации усилий усугубляет эти негативные факторы. Поэтому эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха. В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями.

Евразийская экономическая комиссия инициировала ряд мер, которые можно отнести к первоочередным. Но они, сказал Александр Лукашенко, не охватывают всего комплекса необходимых действий, чтобы максимально использовать имеющийся потенциал ЕАЭС:

— При этом у каждого из нас уже применяются доказавшие свою эффективность практики по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей и поддержке национальных экономик.

Белорусский лидер заверил, что в Беларуси принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций:

— Они полностью соответствуют требованиям и нормам Всемирной организации здравоохранения, эксперты которой несколько дней назад  покинули Беларусь, проработав здесь неделю. Несмотря на то что мы не закрыли границу, в отношении всех въезжающих осуществляются мероприятия санитарно-карантинного характера. Ситуация с заболеваемостью постоянно отслеживается и доводится до общественности.

Александр Лукашенко добавил, что Беларусь продолжает осуществлять транзит в интересах ЕАЭС:

 На границе Беларуси и Евросоюза мы проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь, и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, притом очень жестко. Определили три коридора, по которым передвигаются эти большегрузы. Определили места стоянок и отдыха для этих людей с полным контролем за ними, места заправок. Словом, препятствий нет никаких. Более того, не было случая, чтобы мы запретили въезд гражданам ваших стран, да и вообще любых государств, при соблюдении тех правил, которые установлены в Беларуси.

Лукашенко: транспортный коридор между странами ЕАЭС должен сохраняться

Лукашенко предлагает во внешней торговле товарами повышенного спроса исходить из приоритета внутреннего рынка ЕАЭС

Лукашенко выступает за реальное углубление производственной кооперации в рамках ЕАЭС

Лукашенко о стоимости природного газа: цена должна быть более адаптивной

Президент Беларуси инициировал создание регионального «пояса безопасности» в формате ЕАЭС

Лукашенко: ЕАЭС должен быть способен противостоять не только пандемии, но и другим угрозам

Пашинян: мы поддерживаем стратегию сотрудничества и партнерства

Токаев: долгосрочная устойчивость ЕАЭС зависит от торговых отношений

Путин: методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными

Кыргызстан выступает за создание «зеленых коридоров» в ЕАЭС для определенного перечня товаров

В рамках борьбы с пандемией страны ЕАЭС будут оказывать необходимое содействие друг другу

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Митрополит Павел призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов
Звезда оперетты Алексей Кузьмин ушел из жизни
В Беларуси стартовал марафон "#СпасибоМедикам"
Вечное противостояние на день рождения. Спектакль «Кошки-мышки» на театральной неделе с «СБ»
В Минздраве рассказали, как переносят коронавирус дети
В Минздраве рассказали, могут ли родители госпитализироваться вместе с ребенком
Мясникович: в ЕАЭС вырабатывают системные меры по обеспечению экономической стабильности в условиях COVID-19
Минздрав рекомендует ограничить посещение женских консультаций
Минздрав рекомендует воздержаться от посещения спортивных секций
На торгах 14 апреля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
блог
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сломался лорнет
В Минздраве рассказали о резервах аппаратов ИВЛ
Минздрав рассказал об особенностях родов у пациенток с COVID-19
ПРООН запускает новый механизм поддержки Беларуси в борьбе с COVID-19
Верующим с признаками заболеваемости рекомендовано отказаться от посещения церкви на Пасху
В Минздраве рассказали, когда в Беларуси наступит пик коронавируса
Минздрав опроверг слухи о взаимосвязи прививки от туберкулеза и заболеваемости COVID-19
В Минздраве рассказали об экспериментальном лечении от коронавируса
Профилактические меры должны соблюдаться во всех регионах, независимо от цифр заболеваемости коронавирусом — Минздрав
Австрия ослабила карантин: сегодня возобновляют свою работу небольшие магазины
Кыргызстан выступает за создание зеленых коридоров в ЕАЭС для определенного перечня товаров
мнение
Всеволод ШИМОВ
Коронавирус в Евросоюзе: вместе, но врозь
Авторы
СКАНИРУЙТЕ