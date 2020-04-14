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  2. Кыргызстан выступает за создание зеленых коридоров в ЕАЭС для определенного перечня товаров

Кыргызстан выступает за создание зеленых коридоров в ЕАЭС для определенного перечня товаров

Об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета:

— Убежден, что именно сейчас, в рамках ЕАЭС мы должны объединить все усилия и вместе противостоять пандемии, а также негативным последствиям. Сегодня наши страны столкнулись с вызовом, который в значительной мере корректирует нашу жизнь. Мы должны также решать вопросы по минимизации экономических рисков. Мы сталкиваемся с трудностями в социальной, миграционной и экономической сферах.

Принятые в других странах меры по закрытию границ повлияли на внешнюю торговлю и, соответственно, на бюджетные поступления, констатировал Сооронбай  Жээнбеков. При этом, обращает он внимание, договорная база ЕАЭС позволяет принимать меры по минимизации влияния негативных процессов на экономики:

— Ограничительные меры не должны превратиться в экономическую изоляцию внутри нашего союза. Единый рынок ЕАЭС должен функционировать без барьеров, ограничений и изъятий. Введение ограничений на экспорт или импорт товаров оправдан только по отношению к третьим странам. У нашего союза имеются все возможности для обеспечения населения наших стран продовольственными товарами. Внутри ЕАЭС не должно быть ограничений во взаимной торговле социально значимыми товарами.

В этой связи президент Кыргызстана предложил следующее:

— В условиях всеобщей изоляции и вынужденного закрытия границ межу нашими странами необходима организация зеленых коридоров. Предлагаю определить перечень товаров, которые будут беспрепятственно перемещаться между нашими странами. Эти коридоры нам позволят бесперебойно доставлять гуманитарные грузы, продовольственные товары первой необходимости и продукцию медицинского назначения.

Фото: БЕЛТА

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