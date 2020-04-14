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  2. Пашинян: мы поддерживаем стратегию сотрудничества и партнерства

Пашинян: мы поддерживаем стратегию сотрудничества и партнерства

Об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая сегодня проходит в формате видеосвязи.


— Многие эксперты предрекают экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией. По некоторым данным, около 70% стран уже ввели запреты или ограничения на экспорт медицинских товаров. Не исключено, что эта тенденция впоследствии расширится, охватив более широкий спектр товаров. Это не может нас не тревожить. Мы поддерживаем иную стратегию, построенную на философии сотрудничества и партнерства.

Никол Пашинян выразил надежду, что ЕАЭС не только выдержит испытание глобальным экономическим кризисом, но и благодаря своим институтам сможет выйти из него с минимальными потерями:

— С удовлетворением хочу отметить, что наше совместное заявление созвучно тем императивам, которые были недавно предоставлены в обращении Генерального секретаря ООН. Сохранение мира, прекращение  вооруженных конфликтов и единство международного сообщества  являются необходимым условием для успешной борьбы против вызовов пандемии и экономического кризиса. Важным принципом нашего интеграционного объединения является свободная торговля, и наши действия должны основываться  на необходимости сохранения этого принципа.

Фото: БЕЛТА


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