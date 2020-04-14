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  2. Токаев: долгосрочная устойчивость ЕАЭС зависит от торговых отношений

Токаев: долгосрочная устойчивость ЕАЭС зависит от торговых отношений

Об этом рассказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая сегодня проходит в формате видеосвязи.

— Помимо реакции на текущие ситуации нужно задуматься о мерах на среднюю и долгосрочную перспективу, извлекая уроки текущего кризиса. Наши страны имеют значительные возможности  по производству сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимальному производству собственной готовой продукции, выходы на внешние рынки. Важным направлением совместной работы может стать формирование региональных производственно-технологических производств. Вне всякого сомнения, кризис значительно изменит глобальный ландшафт цепочек добавленной стоимости. Можно приступить к созданию региональных цепочек добавленных стоимостей на основе конкурентных преимуществ наших экономик. Долгосрочная устойчивость ЕАЭС напрямую зависит от устойчивости торговых процессов. Торговля на данный момент — главная из четырех свобод.

В этой связи, полагает Касым-Жомарт Токаев, следует пересмотреть подходы с учетом безусловного, безбарьерного движения товаров, создаваемых в рамках союза:

— Мы уже неоднократно обсуждали вопрос барьеров на нашем внутреннем рынке. К сожалению, в период кризиса появляются новые барьеры. Видимо, на данном этапе их не избежать, но важно не дать им закрепиться. Постоянной задачей становится стимулирование деловой активности, экономики наших стран нуждаются в значительно финансовой поддержке бизнесу, пострадавшему от пандемии. Наш совместный проект —Евразийский банк развития — должен стать эффективным инструментом финансирования совместных проектов в посткризисный период. Правительства наших стран могли бы выработать в этом направлении согласованные предметные предложения.

Фото: БЕЛТА

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