Президент Беларуси инициировал создание регионального «пояса безопасности» в формате ЕАЭС

Такое предложение Александр Лукашенко озвучил на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета:

— Сообща мы должны предпринять решительные действия, рассчитанные не только на текущее развитие ситуации, но и на перспективу. Продумать формирование собственного регионального «пояса безопасности» путем ускорения создания импортозамещающих производств и локализации на территории союза критически важных отраслей. Кроме того, нам нужны общие механизмы реагирования на глобальные кризисы нового рода — эпидемические, общие нормы и планы действий в чрезвычайных ситуациях в целях уменьшения рисков.

Президент Беларуси отметил, что обсуждаемый сегодня вопрос имеет гораздо большее число граней, чем те, о которых было сказано. Это касается в том числе вопросов обеспечения финансовой и энергетической безопасности государств — членов союза.

— Но в одном я убежден полностью — вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Иного не дано. Ибо логика любого союза и взаимоотношений в этом союзе предполагает именно «вместе». А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма и решения будут согласованы с единым вектором направленности.

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