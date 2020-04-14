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  2. Лукашенко: ЕАЭС должен быть способен противостоять не только пандемии, но и другим угрозам

Лукашенко: ЕАЭС должен быть способен противостоять не только пандемии, но и другим угрозам

Об этом Президент Беларуси заявил по итогам рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета. По словам Александра Лукашенко, принятое по итогам работы совместное заявление призвано обеспечить политическую поддержку решению первостепенных вопросов в сферах экономической и социальной защиты населения государств — членов ЕАЭС.

— Главный вывод нынешней встречи состоит в необходимости оперативного принятия рассчитанных на перспективу стратегических решений. Они позволят быстро восстановиться после кризиса и вернуться на устойчивый путь построения экономического пространства ЕАЭС. Думаю, 19 мая (на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске. — Прим. ред.) мы более углубленно обсудим вопросы нашей стратегии и восстановления нашего союза, наших экономик, жизни наших людей после пандемии. Наш союз должен быть способен противостоять не только этим вызовам, но и другим угрозам. Я уверен, все мы извлечем хорошие уроки из нынешней ситуации, в том числе из так называемой пандемии. Именно в единстве залог общего успеха в любой непростой ситуации, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы готовы работать вместе для преодоления всех проблем и тех вызовов, которые сегодня стоят перед нами.

Президент Беларуси еще раз пригласил своих коллег в Минск:

— Гарантирую вам полную безопасность и уверен, что вы получите, как всегда, большое удовольствие от пребывания в столице Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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