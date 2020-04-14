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  2. Путин: методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными

Путин: методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными

Об этом заявил Президент России Владимир Путин на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

— Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий мирового сообщества. Считаем крайне востребованным тесное сотрудничество государств —членов ЕАЭС. Стоит подумать о том, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей. В целом поддержать промышленное производство наших стран, те сектора экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях эпидемии.

— Методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций, — подчеркнул Владимир Путин.  

Президент РФ напомнил, что к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано на 19 мая в Минске, готовится проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.

— Предложил бы с учетом приобретаемого в условиях пандемии опыта усилить положения документа, которые касаются сотрудничества в области здравоохранения. Оценить, насколько имеющиеся механизмы адекватны и позволят нам в будущем в случае повторения подобных критических ситуаций действовать более оперативно, слаженно и с большей отдачей.

Фото: БЕЛТА

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