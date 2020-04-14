Лукашенко предлагает во внешней торговле товарами повышенного спроса исходить из приоритета внутреннего рынка ЕАЭС

Об этом Президент заявил на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета. Белорусский лидер отметил, что единые правила регулирования внешней торговли являются ядром функционирования союза. В исключительных случаях возможны отступления. Но в целом, подчеркнул Президент Беларуси, нужно сохранить практику принятия согласованных решений:

— Прежде всего это касается удовлетворения внутренних потребностей на товары с повышенным спросом или от которых зависит жизнь и безопасность наших граждан. В первую очередь это товары медицинского назначения (препараты, оборудование, средства защиты). Учитывая, что весь мир сейчас заинтересован в приобретении таких товаров, продать их в третьи страны, возможно, было бы хорошим бизнесом. Но одной из целей союза является забота об уровне и качестве жизни граждан наших стран. Поэтому даже при рассмотрении вопросов оказания гуманитарной помощи третьим странам предлагаю все же исходить из приоритета удовлетворения спроса на эти товары на внутреннем рынке союза.

По словам Александра Лукашенко, сегодня как никогда высок риск разрушения основы любой экономики — промышленности и ее производственных и кооперационных связей:

— На их создание мы потратили более шести лет, и работа до сих пор не завершена. Причем поставить все, что сделано, под угрозу можно даже неосознанно с помощью популярных сегодня противоэпидемических мер. Как после победы над пандемией будем восстанавливать имеющийся потенциал и технологические цепочки?

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