Лукашенко о стоимости природного газа: цена должна быть более адаптивной

Президент Беларуси сегодня на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета обратил внимание, что страны ЕАЭС вошли в кризис с нерешенным, базовым для устойчивой работы экономики вопросом:

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— Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза. Пока мы не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, нам надо договориться о том, как мы поступим в складывающейся ситуации. В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей. В этой части мое особое обращение к Президенту Владимиру Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос.