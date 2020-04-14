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  2. Лукашенко: транспортный коридор между странами ЕАЭС должен сохраняться

Лукашенко: транспортный коридор между странами ЕАЭС должен сохраняться

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая сегодня проходит в формате видеосвязи:

— Полагаю, что в данной ситуации нужно действовать в границах разумной достаточности. Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться. Например, предлагается установить маршруты следования, на них определить отдельные пункты остановок для заправок автотранспорта и отдыха водителей. В таких пунктах ввести особый режим санитарно-противоэпидемических мероприятий. Примерно так, как это сделано в Беларуси. Этими каналами смогут воспользоваться также наши граждане, которые возвращаются на Родину: будь то в Беларусь, Россию, Казахстан, Кыргызстан или Армению. Беларусь действует ответственно. Мы не закрывали границу и по мере возможности помогаем людям вернуться домой.

Фото: БЕЛТА

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