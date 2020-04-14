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  2. Лукашенко выступает за реальное углубление производственной кооперации в рамках ЕАЭС

Лукашенко выступает за реальное углубление производственной кооперации в рамках ЕАЭС

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая сегодня проходит в формате видеосвязи. Он констатировал:

Сегодня крайне важно принятие действенных мер, направленных на реальное углубление промышленного сотрудничества. Если мы используем в производственных процессах сырье и материалы друг друга, то такие операции должны взаимно признаваться при субсидировании конечной продукции. Поэтому сегодня как никогда актуально жесткое поручение правительствам внедрить соответствующие нормы в национальные законодательства о промышленных субсидиях.

Такое решение, по словам Александра Лукашенко, будет способствовать снятию следующей, уже очевидной для всех проблемы:

—Большинство международных экспертов сходятся во мнении о грядущем недостатке продовольствия после пандемии. Масштабные карантинные мероприятия по всему миру нарушили производственный цикл выращивания сельхозпродукции. В последнее время повышенный спрос на продукты питания отчетливо показал, что этой темой нужно заниматься на высшем уровне. Приняв своевременные решения, мы сможем обеспечить достаточный объем производства продовольствия.

Кроме того, обращает внимание Президент Беларуси, нельзя оставлять без внимания и меры общесистемного макроэкономического характера. При этом нужно создать универсальные и гибкие инструменты поддержки секторов, наиболее пострадавших от снижения экономической активности, полагает Александр Лукашенко:

— Для этого следует быстро адаптировать деятельность Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития под актуальные нужды экономики. Фонду надо поставить задачу и дать право оперативно принимать решения об упрощенном порядке предоставления помощи. Кстати, все международные финансовые организации это уже сделали. В том числе МВФ. Это могут быть суверенные займы, стабилизационные кредиты, грантовые средства на поддержку здравоохранения. При этом Евразийский банк мог бы также поддержать своих заемщиков из наших стран путем реструктуризации долгов по реализуемым проектам, предоставления льготного финансирования по точечным вопросам, проработки дополнительных механизмов оперативного реагирования.

Фото: БЕЛТА

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