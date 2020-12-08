В Минске такси сбило подростка на пешеходном переходе

Подробности корреспондент sb.by узнал уВ ГАИ обращают внимание участников дорожного движения на то, что с 7 по 17 декабря столичная Госавтоинспекция проводит комплекс мероприятий по профилактике аварийности с участием пешеходов.Водителей просят быть внимательными и неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов. Пешеходы же в свою очередь должны пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись в том, что выход на проезжую часть безопасен. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома