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В Минске такси сбило подростка на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 17-летний подросток, произошло сегодня около восьми часов утра на улице Янки Купалы в Минске.


Подробности корреспондент sb.by узнал у старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой:

– По предварительной информации, водитель Volkswagen 1964 года рождения двигался по улице Янки Купалы со стороны улицы Первомайской в направлении проспекта Независимости во второй полосе для движения. При этом проезжая нерегулируемый пешеходный переход, таксист не уступил дорогу 17-летнему пешеходу и совершил на него наезд. Подросток доставлен в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «ушиб коленного сустава, закрытая черепно-мозговая травма легкой степени».

В ГАИ обращают внимание участников дорожного движения на то, что с 7 по 17 декабря столичная Госавтоинспекция проводит комплекс мероприятий по профилактике аварийности с участием пешеходов. 

Водителей просят быть внимательными и неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов. Пешеходы же в свою очередь должны пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись в том, что выход на проезжую часть безопасен. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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