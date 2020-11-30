Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня примерно в 01:05 на минской улице Немига.
Корреспонденту sb.by об этом сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко:
– По предварительной информации, водитель Mitsubishi 1998 года рождения двигался по улице Немига со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Городской Вал. При повороте налево на перекрестке Немиги и Городского Вала он не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля Kia, который двигался во встречном направлении. В результате аварии пострадала девушка-пассажир Mitsubishi 2000 года рождения, которую доставили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Читайте также:
«Водитель почувствовал себя плохо». В Минске легковая машина наехала на ограждение путепровода и перевернулась
В центре Минска легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус
На съезде с Минской кольцевой автодороги грузовик сбил женщину на пешеходном переходе
Авария на МКАД: легковая машина после столкновения с грузовиком снесла мачту освещения
В Речицком районе фура насмерть сбила пожилую женщину-пешехода
В центре Минска легковой автомобиль на летней резине сбил светофор
В Рогачевском районе иномарка сбила двух нетрезвых пешеходов
В Пинске пьяный водитель сбил пешехода
Опубликовано:
796
На Немиге в Минске столкнулись два легковых авто – пострадала 20-летняя девушка
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter