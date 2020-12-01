В результате ДТП в Лидском районе погибла 18-летняя девушка

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По данным следствия, водитель Daewoo не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего произошло столкновение этого транспортного средства с машиной Audi. После этого водитель Audi вызвал на место аварии сотрудников Госавтоинспекции. При этом водитель и пассажир Daewoo находились возле своего авто и дожидались приезда сотрудников ГАИ.Через некоторое время по этому участку дороги проезжал автомобиль Mercedes-Benz под управлением 48-летнего водителя, который совершил наезд на молодого человека и девушку.В результате ДТП 18-летней девушке причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте инцидента, а 20-летний парень с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в учреждение здравоохранения.Следователь, сотрудники ГАИ и ГКСЭ осмотрели место дорожно-транспортного происшествия. По изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований, допрошены подозреваемый и свидетели.В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.