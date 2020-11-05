Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ориентировочно в 12:30.
Детали корреспондент sb.by узнал у ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко:
– По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МАЗ 1960 года рождения на съезде с МКАД на Долгиновский тракт при повороте налево не уступил дорогу женщине 1956 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля. Произошел наезд, в результате которого женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и, возможно, какие-то другие повреждения. Диагноз уточняется в учреждении здравоохранения, куда пострадавшая доставлена. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В Госавтоинспекции проинформировали, что за десять месяцев текущего года в Минске было зарегистрировано 189 случаев наезда на пешеходов, в результате которых 187 человек были травмированы, 14 погибли. Около 70% наездов на пешеходов происходит по вине водителей транспортных средств. 136 наездов совершено на обозначенных пешеходных переходах.
Следует учитывать погодные условия, ухудшение видимости в связи с дождями, сокращением светового дня. Водителям необходимо быть внимательными при подъезде к пешеходному переходу, а пешеходам – убедиться в безопасности выхода на проезжую часть.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На съезде с Минской кольцевой автодороги грузовик сбил женщину на пешеходном переходе
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