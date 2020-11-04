Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одна из машин оказалась на тротуаре, произошло в Минске сегодня днем.
Подробности корреспондент sb.by узнал у ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко:
– Авария произошла сегодня около 13:25. По предварительной информации, водитель Daewoo 1994 года рождения ехал по улице Орловской со стороны улицы Лили Карастояновой в направлении улицы Гая. При этом на перекрестке Орловской и Гая молодой человек продолжил движение на красный сигнал светофора, вследствие чего произошло столкновение этого авто с Volkswagen под управлением девушки 1997 года рождения, которая поворачивала налево. В результате дорожно-транспортного происшествия VW оказался на тротуаре. Пешеходов там, к счастью, не было. Пострадавших в этом ДТП нет. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска. По факту аварии проводится проверка.
В Госавтоинспекции обращают внимание, что, согласно статистике, нарушение водителями правил проезда перекрестков и неподчинение сигналам светофора – одни из основных причин ДТП с пострадавшими. Водителям следует быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.
Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске водитель проехал на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП
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