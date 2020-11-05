Легковой автомобиль врезался в дерево и столб в Витебске. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.
ДТП произошло 4 ноября около 23:30 на Московском проспекте облцентра.
По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, въехал в дерево и в столб на разделительной полосе. Пассажирка 2002 года рождения скончалась на месте аварии.
Госавтоинспекция ищет очевидцев происшествия и просит тех, кто имеет какую-либо информацию, фото либо видео, обращаться в ГАИ или звонить по телефонам 8 (0212) 58-44-44, 8 (029) 721-44-44 (МТС), 8 (029) 621-44-44 (А1).
Фото: УВД Витебского облисполкома
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В Витебске легковушка врезалась в дерево. Погибла пассажирка
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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