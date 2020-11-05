Авария на МКАД: легковая машина после столкновения с грузовиком снесла мачту освещения

Резонансное дорожно-транспортное происшествие случилось на Минской кольцевой автодороге сегодня утром.
Подробности корреспондент sb.by узнал у старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктории Царук:
– ДТП произошло сегодня ориентировочно в 9:25. По предварительной информации, водитель грузового седельного тягача Mercedes-Benz с полуприцепом в районе 20-го километра внутреннего кольца Минской кольцевой автодороги перестраивался со второй полосы в первую. При этом произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем Peugeot, двигавшимся в первой полосе. В результате легковушка оказалась за пределами проезжей части и врезалась в осветительную мачту. Женщина-водитель Peugeot 1978 года рождения доставлена в одно из учреждений здравоохранения города. Угрозы для жизни нет. Сотрудники ОГАИ Октябрьского РУВД Минска устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В ГАИ проинформировали, что за десять месяцев текущего года на Минской кольцевой автодороге зарегистрировано 33 аварии с пострадавшими, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий – это столкновения транспортных средств, которые двигались в попутном направлении. Водителей призывают быть внимательными при движении по МКАД, соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия и не совершать резких маневров и перестроений.
Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Читайте также:
В Борисовском районе пешеход погиб под колесами фуры
В Минске в результате ДТП повреждены Peugeot и два Lexus
Минчанка отвлеклась на мобильный телефон и попала в аварию
В Витебске легковушка врезалась в дерево. Погибла пассажирка
В Минске водитель проехал на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП
В Житковичском районе из-за нетрезвого водителя пострадал дорожный рабочий
Завершено расследование ДТП на М1, в результате которого погибли шесть человек
В Минске два автомобиля столкнулись на трамвайных путях
Два авто столкнулись в Минске – пострадала пассажирка
В Минском районе Peugeot лоб в лоб столкнулся с грузовиком МАЗ
Пешеход погиб под колесами машины в Минском районе
На проспекте Машерова в Минске машина выехала на тротуар: один пешеход погиб, второй в реанимации
Опубликовано:
302
Авария на МКАД: легковая машина после столкновения с грузовиком снесла мачту освещения
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются