Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 21:40 на проспекте Победителей в Минске.
Корреспонденту sb.by об этом рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко:
– По предварительной информации, мужчина-водитель BMW 1980 года рождения ехал по проспекту Победителей со стороны улицы Радужной в направлении улицы Орловской во второй полосе для движения. Перестраиваясь, он не уступил дорогу водителю автомобиля Rover, который двигался попутно в первой полосе. От удара Rover вылетел за пределы проезжей части дороги и совершил наезд на металлическое ограждение. Машины получили механические повреждения. Однако пострадавших в этом ДТП нет. На месте аварии работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска. Водитель BMW привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 18.14 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение пункта 59 Правил дорожного движения.
В ГАИ напоминают водителям, что при перестроении необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На проспекте Победителей в Минске столкнулись BMW и Rover
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