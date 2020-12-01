В Вилейке на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину

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Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее сбил водитель на автомобиле Ford Fiesta. От сильного удара женщину подбросило вверх, она была госпитализирована с многочисленными ушибами.За рулем иномарки был 54-летний житель Вилейского района, он был трезв. Причину происшествия разъяснить не смог. Известно, что пешеход была обозначена фликером, участок дороги также был освещен.Сейчас по факту ДТП проводится проверка, действиям водителя будет дана правовая оценка.Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей быть внимательными и осторожными! Зимой следует учитывать увеличенную тормозную дистанцию и скоростной режим и не забывать, что телефонный разговор без специальных устройств во время движения запрещен. Вблизи пешеходного перехода необходимо снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства и при необходимости пропустить пешехода. В свою очередь, пешеходы должны переходить дорогу только в установленных местах и только после остановки транспорта. В условиях недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами.