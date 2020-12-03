Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП на проспекте Победителей в Минске

По данному факту заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).Граждан, располагающих сведениями о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии, следователи просят обратиться в следственное управление по адресу город Минск, улица Первомайская, 7, или по одному из следующих телефонов: (8017) 389-54-35 и (8033) 333-67-19.Фото: Следственный комитет