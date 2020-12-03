Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 ноября около 4:30. 21-летний водитель Skoda двигался по столичному проспекту Победителей и при этом недалеко от дома № 133 наехал на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм 26-летний молодой человек скончался на месте аварии, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По данному факту заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Граждан, располагающих сведениями о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии, следователи просят обратиться в следственное управление по адресу город Минск, улица Первомайская, 7, или по одному из следующих телефонов: (8017) 389-54-35 и (8033) 333-67-19.
Фото: Следственный комитет
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Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП на проспекте Победителей в Минске
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