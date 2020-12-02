Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девушка 2002 года рождения, произошло сегодня утром в Минске.
Подробности корреспондент sb.by узнал у ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой:
– По предварительной информации, женщина-водитель Citroen C3 1979 года рождения двигалась по улице Харьковской со стороны улицы Берута в направлении улицы Гусовского. При этом в 8:12 на нерегулируемом пешеходном переходе не уступила дорогу 18-летней девушке, пересекавшей проезжую часть справа налево по ходу движения авто. В результате ДТП пешеход с предварительным диагнозом «перелом ноги» госпитализирована в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции: участвовали в осмотре места происшествия, обозначили место ДТП в целях безопасного движения иных участников дорожного движения, документировали обстоятельства произошедшего. По факту аварии проводится проверка.
В ГАИ призывают водителей быть внимательными и снижать скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов. А пешеходам рекомендуют: прежде чем начать переходить проезжую часть, посмотрите по сторонам, убедитесь в том, что водители вас видят и уступают дорогу. Ступив на переход, пешеходы должны постоянно контролировать дорожную обстановку. Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует пешеходам обозначать себя световозвращающими элементами.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске легковая машина сбила 18-летнюю девушку на пешеходном переходе
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