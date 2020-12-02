В Минске легковая машина сбила 18-летнюю девушку на пешеходном переходе

Подробности корреспондент sb.by узнал уВ ГАИ призывают водителей быть внимательными и снижать скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов. А пешеходам рекомендуют: прежде чем начать переходить проезжую часть, посмотрите по сторонам, убедитесь в том, что водители вас видят и уступают дорогу. Ступив на переход, пешеходы должны постоянно контролировать дорожную обстановку. Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует пешеходам обозначать себя световозвращающими элементами.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома