В столице легковушка сбила женщину с ребенком. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло утром 7 декабря. По предварительной информации, водитель 1990 года рождения на автомобиле Ford двигался по Старовиленскому тракту со стороны улицы В. Хоружей в направлении ул. Нововиленской. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на женщину 1987 года рождения и ребенка 2012 года рождения, которые шли справа налево по ходу движения автомобиля.
На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь. Девочку осмотрели на месте, женщину доставили в медучреждение.
По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Фото: БЕЛТА
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В Минске автомобиль сбил на переходе женщину с ребенком
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