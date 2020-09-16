Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пятилетний ребенок, случилось в Минске вчера около 14:50.
Корреспонденту sb.by о произошедшем рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко:
– Автомобиль Hyundai под управлением 35-летнего водителя двигался по дворовой территории дома № 94 на проспекте Дзержинского и при этом наехал на пятилетнего ребенка, внезапно выбежавшего из-за припаркованных авто со стороны игровой площадки в сторону подъезда. Водитель прибегнул к экстренному торможению, но избежать наезда не смог. Угрозы для жизни ребенка нет. В результате ДТП мальчик получил травму ноги и доставлен в 6-ю Городскую клиническую больницу. Известно, что, когда произошла авария, отец ребенка находился рядом и осуществлял разгрузку груза из личного автомобиля.
В ГАИ напоминают водителям о необходимости быть предельно бдительными и осторожными при движении во дворах и других местах возможного нахождения детей, а также обращают внимание родителей на то, что нужно постоянно контролировать малолетних детей и разъяснять им ПДД, делая акцент на тех опасностях, которые могут подстерегать на улице. Всем участникам дорожного движения следует помнить о том, что только взрослые могут вовремя предупредить трагедии на дорогах с участием детей.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске легковой автомобиль наехал на пятилетнего ребенка
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