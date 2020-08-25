В Пуховичском районе столкнулись два мотоцикла под управлением несовершеннолетних

Житель Марьиной Горки 2003 года рождения без водительского удостоверения, управляя мотоциклом «ИЖ Планета 5» без регистрационного знака, двигался в направлении Марьиной Горки. При этом произошло столкновение этого мотоцикла с ехавшим в попутном направлении мотоциклом «ИЖ Юпитер 3», за рулем которого был житель Марьиной Горки 2004 года рождения, тоже бесправник., – рассказала корреспонденту sb.byВ ГАИ Минской области уточнили, что анализ произошедших с начала года на территории региона ДТП с участием мотоциклистов показывает, что основными причинами происшествий стали нарушение скоростных режимов, правил обгона, недостаточные навыки вождения. Фиксируются случаи гибели и травм молодых людей.В связи с этим взрослым настоятельно рекомендуется обращать внимание на эту проблему и дать понять начинающим участникам дорожного движения, что мотоцикл не игрушка, а транспортное средство повышенной опасности. Чтобы им управлять, необходимо изучить теорию и сдать экзамен для получения соответствующей категории.Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома