Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 20:20 часов на 7-м километре автодороги Р92 Марьина Горка – Старые Дороги в пределах деревни Михайлово Пуховичского района.
Житель Марьиной Горки 2003 года рождения без водительского удостоверения, управляя мотоциклом «ИЖ Планета 5» без регистрационного знака, двигался в направлении Марьиной Горки. При этом произошло столкновение этого мотоцикла с ехавшим в попутном направлении мотоциклом «ИЖ Юпитер 3», за рулем которого был житель Марьиной Горки 2004 года рождения, тоже бесправник.
– В результате ДТП оба водителя получили травмы и госпитализированы, однако угрозы для жизни несовершеннолетних нет. Помогло то, что оба водителя находились за рулем в мотошлемах, – рассказала корреспонденту sb.by старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова. – Установлено, что мотоцикл «ИЖ Планета 5» был собран несовершеннолетним из комплектующих кустарным способом, у второго несовершеннолетнего мотоцикл «ИЖ Юпитер 3» был приобретен более двух лет назад без оформления соответствующих документов. По факту аварии проводится проверка.
В ГАИ Минской области уточнили, что анализ произошедших с начала года на территории региона ДТП с участием мотоциклистов показывает, что основными причинами происшествий стали нарушение скоростных режимов, правил обгона, недостаточные навыки вождения. Фиксируются случаи гибели и травм молодых людей.
В связи с этим взрослым настоятельно рекомендуется обращать внимание на эту проблему и дать понять начинающим участникам дорожного движения, что мотоцикл не игрушка, а транспортное средство повышенной опасности. Чтобы им управлять, необходимо изучить теорию и сдать экзамен для получения соответствующей категории.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
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В Пуховичском районе столкнулись два мотоцикла под управлением несовершеннолетних
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