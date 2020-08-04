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Один человек пострадал в результате столкновения Hyundai и Mazda в Минске

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около полудня на перекрестке улицы Голубева и проспекта Газеты «Звязда».


О подробностях аварии корреспонденту sb.by рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко:

– По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai 1959 года рождения двигался по улице Голубева со стороны проспекта газеты «Правда». Поворачивая налево на перекрестке улицы Голубева с проспектом Газеты «Звязда», он не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Mazda под управлением мужчины 1967 года рождения, который двигался на разрешающий сигнал светофора в прямом направлении по улице Голубева. В результате аварии травмы получила женщина-пассажир Mazda 1978 года рождения, находившаяся на заднем сиденье справа. 


В ГАИ напоминают, что согласно ПДД при повороте налево или развороте на зеленый сигнал светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, которые двигаются прямо или направо. 

Водителям настоятельно рекомендуется проявлять предельную бдительность при осуществлении поворота налево и разворота, а также при проезде перекрестков. Лучше лишний раз убедиться в том, что вас пропускают либо отсутствуют транспортные средства, имеющие преимущество в движении.

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Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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