В Боровлянах водитель во дворе наехал на пятилетнего ребенка

Авария произошла в деревне Боровляны в среду 22 июля около 20:30, сообщили sb.by в УВД Миноблисполкома.





На улице Первомайской 46-летний водитель за рулем Jeep Grand Cherokee, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на пятилетнего ребенка.

"Мальчик выбежал на проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины из-за припаркованных автомобилей", – рассказала старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова.





Ребенок получил закрытый перелом голени и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.