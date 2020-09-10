Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло на Минской кольцевой автодороге сегодня ориентировочно в 14:50.
Корреспонденту sb.by об аварии рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская:
– По предварительной информации, водитель Renault 1964 года рождения ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Чижевских в направлении улицы Свислочской. При этом по неустановленным пока причинам он не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы проезжей части и снес осветительную мачту. Водитель, находившийся в салоне авто один, получил переломы ребер и другие серьезные травмы, с которыми госпитализирован. На место дорожно-транспортного происшествия выбывали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска. Затруднений в движении на данном участке Минской кольцевой автодороги в связи с аварией не возникло.
В ГАИ напоминают водителям, что необходимо быть внимательными и осторожными при управлении транспортным средством. Следует выбирать скоростной режим согласно складывающейся дорожной обстановке и не отвлекаться во время движения.
Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На МКАД автомобиль выехал за пределы проезжей части и снес мачту освещения, водитель в больнице
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