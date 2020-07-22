Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в первой половине дня на улице Тимирязева в Минске.
Корреспонденту sb.by об этом рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко:
– Авария возле дома № 125/2 на улице Тимирязева случилась сегодня около 11:40. По предварительной информации, водитель Mitsubishi 1947 года рождения двигался на парковке задним ходом и при этом не рассчитал силу нажатия на педаль газа. В результате этот автомобиль наехал на машину Skoda, а та в свою очередь на припаркованную Mazda. В ДТП пострадала 36-летняя женщина, которая стояла около передней двери Skoda с пассажирской стороны. Женщина доставлена в медицинское учреждение для осмотра. Полученные травмы угрозы для жизни не представляют. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Несколько машин столкнулись на парковке в Минске
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