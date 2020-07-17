В Минске УАЗ после столкновения с Renault оказался на тротуаре

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УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Корреспонденту sb.by об этом рассказалаВ ГАИ напоминают, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, которое двигается по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.