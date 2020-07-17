Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло в Минске сегодня около 12:50.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Корреспонденту sb.by об этом рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук:
– По предварительной информации, женщина – водитель Renault 1983 года рождения, двигаясь по улице Жлобинской со стороны улицы Пирогова в направлении улицы Серова, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автомобилю УАЗ, который ехал по улице Серова со стороны улицы Стебенева в направлении улицы Асаналиева по главной дороге. После столкновения, произошедшего на перекрестке Жлобинской и Серова, УАЗ под управлением молодого человека 1991 года рождения оказался на тротуаре. В Renault была только водитель, а в УАЗе помимо водителя два пассажира. Пострадавших в результате аварии нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ОГАИ Октябрьского РУВД Минска.
В ГАИ напоминают, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, которое двигается по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.
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В Минске УАЗ после столкновения с Renault оказался на тротуаре
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