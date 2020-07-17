Под Минском автомобиль сбил находившегося на обочине водителя – тот погиб

Авария произошла в четверг 16 июля около половины второго дня на 18-м км автодороги Р1 Минск – Дзержинск, сообщили в милиции Минской области.





24-летний минчанин за рулем «Фольксваген Кэдди» двигался в направлении Дзержинска по крайней правой полосе, рассказала sb.by старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова.

В какой-то момент мужчина отвлекся от управления, автомобиль съехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на 69-летнего жителя Минского района и его автомобиль "Опель Зафира".









В результате ДТП пенсионер от полученных травм скончался на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка.