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  2. В Минске легковой автомобиль протаранил четыре машины и опрокинулся. У женщины-водителя – 0,75 промилле

В Минске легковой автомобиль протаранил четыре машины и опрокинулся. У женщины-водителя – 0,75 промилле

Дорожно-транспортное с участием пяти автомобилей произошло сегодня около 5.30 на улице Одинцова в Минске.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подробности корреспонденту sb.by рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алена Киселева:

– По предварительной информации, женщина-водитель Geely Atlas 1978 года рождения, выехав с дворовой территории, двигалась по улице Одинцова со стороны улицы Якубовского в направлении улицы Лобанка. При этом она не справилась с управлением и совершила наезд на четыре авто, которые были припаркованы справа по ходу движения машины. После этого Geely опрокинулся. Транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в результате аварии нет. Стоит отметить, что водитель Geely после произошедшего покинула место ДТП и пошла к себе домой, где впоследствии и была обнаружена сотрудниками ГАИ. Она пояснила, что в автомобиле во время движения запотели стекла, и она отвлеклась на то, чтобы включить обдув. Установлено, что она находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования – 0,75 промилле. В отношении водителя составлено три административных протокола  – по статьям 18.16, 18.17 и 18.22 КоАП.

В ГАИ обращают внимание на то, что дорога не прощает ошибок. Управляя транспортным средством, необходимо быть предельно внимательным и осторожным. «Соблюдайте ПДД. Не забывайте, что, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы ставите под угрозу жизни и здоровье участников дорожного движения», – подчеркнула Алена Киселева.

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