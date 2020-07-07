Автомобиль наехал на пятилетнего мальчика в Молодечненском районе. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.
По информации следствия, 4 июля водитель Volkswagen ехал в деревне Носилово. Он наехал на пятилетнего ребенка, который находился у края дороги. Затем водитель доставил ребенка в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Выяснилось, что мальчик находился на улице с бабушкой, которая на противоположной стороне улицы беседовала с соседями.
Фото: СК
– У ребенка были диагностированы тяжкие телесные повреждения, но медицинская помощь была оказана своевременно. Поэтому в настоящее время угрозы жизни мальчика нет, – дополнила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения".
Следователи обращают внимание взрослых на то, что нужно постоянно контролировать детей, особенно около проезжей части. В силу возраста они не могут оценить и предвидеть опасность от проезжающих мимо машин, а водителям нужно быть бдительным и помнить, что поведение ребенка на дороге непредсказуемо.
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Пятилетний ребенок попал под машину в Молодечненском районе: возбуждено уголовное дело
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