Пятилетний ребенок попал под машину в Молодечненском районе: возбуждено уголовное дело

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По информации следствия, 4 июля водитель Volkswagen ехал в деревне Носилово. Он наехал на пятилетнего ребенка, который находился у края дороги. Затем водитель доставил ребенка в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Выяснилось, что мальчик находился на улице с бабушкой, которая на противоположной стороне улицы беседовала с соседями.дополнилаВозбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения".Следователи обращают внимание взрослых на то, что нужно постоянно контролировать детей, особенно около проезжей части. В силу возраста они не могут оценить и предвидеть опасность от проезжающих мимо машин, а водителям нужно быть бдительным и помнить, что поведение ребенка на дороге непредсказуемо.