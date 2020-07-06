На Минщине в выходные под колеса авто попали двое детей

Обе аварии произошли в субботу 4 июля. Одно ДТП случилось в Слуцке. Там около пяти часов дня 23-летний водитель «Опель Вектра» на пересечении улиц Велинской и Тройчанской совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, сообщили в пресс-службе МВД. Мальчик, по предварительной информации, пересекал улицу на запрещающий сигнал светофора.





Ребенок в результате ДТП получил травмы и был госпитализирован.

Аналогичная авария произошла также в деревне Носилово Молодечненского района. Около восьми вечера в субботу 36-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген», совершил наезд на 5-летнего пешехода на улице Гастелло.





Ребенок, по предварительной информации, находился на проезжей части. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.